Weil in einer Bar kein Alkohol mehr ausgeschenkt wird, rastet ein Gast aus. Der Mann läuft wütend vor ein Auto - und beißt den Betreiber der Bar in den Arm.

red/dpa 06.01.2026 - 13:15 Uhr

Ein betrunkener Barbesucher hat in Reutlingen keinen Alkohol mehr bekommen und daraufhin den Barbetreiber gebissen. Wie die Polizei mitteilte, verließ der 23-Jährige in der Nacht zunächst wütend die Bar und lief kurz darauf offenbar in psychischem Ausnahmezustand vor den Wagen einer 22-Jährigen. Dabei schlug und trat er den Angaben zufolge gegen das Fahrzeug, das dabei beschädigt wurde.