Die Feuerwehr wird zu einem brennenden Haus gerufen. Trotz vieler Einsatzkräfte brennt das Haus fast völlig aus. Die Polizei hat derweil eine erste Vermutung, warum das Feuer ausgebrochen ist.

red/dpa 08.01.2025 - 13:24 Uhr

Mehrere hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Brand eines Wohnhauses in Reutlingen entstanden. Das Haus sei fast vollständig ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen haben Kerzen am Weihnachtsbaum den Brand am Morgen verursacht.