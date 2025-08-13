Zwischen zwei Männern kommt es zum Streit. Einer der beiden flieht danach vom Tatort. Kurze Zeit später geht der gesuchte Verdächtige selbst zur Polizei.
13.08.2025 - 09:30 Uhr
Mit einem Messer soll ein 34-Jähriger einen Bekannten bei einer Auseinandersetzung in Reutlingen verletzt haben. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittler werfen ihm ein versuchtes Tötungsdelikt vor. Der 39-jährige Bekannte habe zuvor den Mann mit den Fäusten geschlagen. Ihm werde schwere Körperverletzung vorgeworfen.