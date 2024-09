Nach einem Großbrand mit Millionenschaden in einer Lagerhalle in Reutlingen ermittelt die Polizei zur Brandursache. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Nina Scheffel 04.09.2024 - 16:52 Uhr

Nach dem Großbrand einer Lagerhalle in einem Gewerbepark in der Straße In Laisen in Reutlingen am frühen Dienstagmorgen dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache an.