Mit seinem Ford Mustang beschleunigt ein Mann mehrfach am Freitagabend in einem Tunnel in Reutlingen. Die Polizei kontrolliert ihn. Sein Fahrzeug sieht er erst mal nicht wieder.

Weil er bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis gefahren ist, ist der Sportwagen eines Mannes nun beschlagnahmt worden. Der 37-Jährige müsse damit rechnen, dass er seinen Ford Mustang nicht wieder zurückbekomme, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe demnach die Möglichkeit, dass das Fahrzeug nach Abschluss des Verfahrens versteigert werde.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 37-jährige Fahrer am Freitagabend im Bereich des Südbahnhofs in Reutlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor im Scheibengipfeltunnel wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Gegen 22.45 Uhr soll der Mann seinen Pkw mehrfach stark beschleunigt haben, wodurch er mit seinem leistungsstarken Sportwagen lautstark den Tunnel beschallte.

Bereits mehrfach gefahren ohne Führerschein

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle, soll der Fahrer direkt gesagt haben, dass er keine Fahrerlaubnis besitze. Der von ihm ausgehändigte ausländische Führerschein wurde von den Beamten direkt beschlagnahmt, da sich Hinweise auf eine Fälschung ergaben. Des Weiteren ergab sich, dass der 37-Jährige bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war. Aus diesem Grund wurde sein Sportwagen beschlagnahmt und abgeschleppt.

Der Fahrer muss nun damit rechnen, seinen Pkw nicht wieder ausgehändigt zu bekommen. Die Ermittlungen zu weiteren Fahrten mit dem Pkw und dem beschlagnahmten Führerschein dauern an.