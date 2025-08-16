Mit seinem Ford Mustang beschleunigt ein Mann mehrfach am Freitagabend in einem Tunnel in Reutlingen. Die Polizei kontrolliert ihn. Sein Fahrzeug sieht er erst mal nicht wieder.
16.08.2025 - 14:55 Uhr
Weil er bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis gefahren ist, ist der Sportwagen eines Mannes nun beschlagnahmt worden. Der 37-Jährige müsse damit rechnen, dass er seinen Ford Mustang nicht wieder zurückbekomme, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe demnach die Möglichkeit, dass das Fahrzeug nach Abschluss des Verfahrens versteigert werde.