Nachdem er mit einem Komplizen erfolglos versucht hatte, zwei hochwertige Jacken zu stehlen, gelang einem Ladendieb die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Luisa Rombach 15.07.2025 - 13:10 Uhr

In einem Geschäft in der Reutlinger Wilhelmstraße ist es am Montagmittag zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Laut Polizei betraten zwei junge Männer im Alter von 23 und 24 Jahren gegen 12.40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft, woraufhin der Jüngere von beiden die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte.