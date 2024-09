Weil eine Radfahrerin eine rote Ampel missachtet, kommt es am Mittwoch in Reutlingen zu einem Unfall. Die Frau wird verletzt.

Nina Scheffel 05.09.2024 - 11:50 Uhr

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Eberhardstraße in Reutlingen erlitten.