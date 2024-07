Ein Autofahrer und ein Pedelec-Fahrer kriegen sich heftig in die Haare. Am Ende sind beide Männer verletzt.

Ein Pedelec-Fahrer und ein Autofahrer sind in Reutlingen in Streit geraten und schließlich mit Fäusten aufeinander losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden beteiligten Männer dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 21-jährige Pedelec-Fahrer plötzlich in die Fahrbahnmitte gefahren, weshalb der hinter ihm fahrende 62-jährige Autofahrer ausweichen musste. Der ältere Mann stoppte daraufhin an der nächsten Kreuzung, attackierte den Jüngeren und riss ihn in einer Seitenstraße schließlich vom Rad. Nach Beleidigungen seitens des Pedelec-Fahrers eskalierte der Streit weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.