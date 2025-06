Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, nun hat das Unternehmen sie selbst bestätigt: Mitte August wird die Filiale geschlossen. Warum? Und was passiert mit dem Team?

Caroline Holowiecki 05.06.2025 - 13:22 Uhr

Die Gerüchte halten sich seit einiger Zeit hartnäckig, und nun ist klar, dass sie tatsächlich stimmen. Der Rewe-Markt am Ortsrand von Sielmingen wird geschlossen. Schon in diesem Sommer soll Schluss sein an der Straße Im Köller, heißt es aus der Rewe-Südwest-Pressestelle auf Anfrage. „Wir können bestätigen, dass unser Markt am Standort Filderstadt-Sielmingen nach dem letzten Verkaufstag am 16. August 2025 schließen wird.