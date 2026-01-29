Minzeduft für Katzen, Leckerli-Box für Hunde: Am Rotebühlplatz eröffnet eine neue Tierarzt-Praxis – und setzt auf Konzepte, die in Stuttgart bisher einzigartig sind.

Stuttgart liebt Hunde. Mehr als 16000 Vierbeiner sind heute in der Stadt gemeldet – fast 3000 mehr als noch vor zehn Jahren. Doch mit dem Boom wächst der Druck auf die Tierarztpraxen. Termine sind schwierig zu bekommen, Wartezeiten werden länger. „Die Tierarztpraxen sind immer stärker ausgelastet. Halter müssen teilweise mehrere Tage auf einen Termin warten“, sagt Jonathan Loesing, Mitgründer des Start-ups Rex. „Das kann zu einem echten Gesundheitsrisiko für die Vierbeiner werden.“

Genau hier will Rex ansetzen. Anfang der Woche hat das Berliner Unternehmen seine erste Tierarztpraxis in Stuttgart eröffnet, in der Sophienstraße 41, direkt am Rotebühlplatz. Die Warteliste ist lang: Rund 650 Kunden haben sich laut Loesing bereits vormerken lassen.

Leckerli-Station statt Wartezimmer-Stress

Die neue Tierarztpraxis unterscheidet sich schon beim ersten Eindruck von vielen klassischen Praxen: Helles Holz, warmes Licht, getrennte Wartebereiche für Hunde und Katzen, beruhigende Düfte, kleine Leckerli-Stationen. „Wenn die Tiere ruhig sind, laufen die Untersuchungen auch für das Personal reibungsloser“, sagt Loesing. Ziel sei es, den Arztbesuch für Tiere – und ihre Halter – möglichst stressfrei zu machen.

Doch nicht nur das Design ist neu. Rex setzt konsequent auf Digitalisierung. Termine werden per App gebucht, Vorinformationen vorab übermittelt, Befunde und Rechnungen landen direkt auf dem Smartphone.

Das Team der Tierarzt-Praxis Rex in Stuttgart. Foto: Rex

„Wir wollen den Bürokratie-Stress eliminieren, sodass jeder Arzttermin so unkompliziert wird wie ein Friseurbesuch“, erklärt Loesing. Und weiter: „So wird aus einem Besuch beim Tierarzt kein Tagestermin, sondern etwas, das man in der Mittagspause oder nach der Arbeit stressfrei erledigen kann.“

Digitale Akte für den Dackel

Herzstück des Konzepts ist die elektronische Patientenakte für Haustiere. „Auf die ePA haben nicht nur unsere Ärzte Zugriff, sondern auch die Kunden selbst“, sagt der Gründer. „Dadurch haben sie alle relevanten Informationen wie Impfungen und Laborwerte in Echtzeit auf dem Smartphone vorliegen.“ Die Daten lassen sich standortübergreifend abrufen – praktisch für alle, die häufiger den Tierarzt wechseln müssen.

Helles Holz und warmes Licht: Die tierischen Patienten und ihre Halter sollen sich wohl fühlen. Foto: Rex

In anderen Städten kommt das gut an. Der Rex-Standort in München-Schwabing beispielsweise erreicht bei den Google-Bewertungen 4,7 von fünf Sternen. Eine Kundin schreibt: „Wir wurden sehr freundlich empfangen und kompetent beraten.“ Es gibt aber auch kritische Stimmen. Ein Nutzer bemängelt hohe Preise und ein Ausschöpfen der Diagnostik. Rex entgegnet, man halte sich strikt an die Gebührenordnung und setze auf Transparenz vor jeder Behandlung.

Weiteres Pet-Tech-Startup will nach Stuttgart

Rex bleibt nicht allein. Auch die Konkurrenz, das Pet-Tech-Startup Filu, erwägt, eine Filiale im Raum Stuttgart zu eröffnen. „Ja, aktuell prüfen wir mittelfristig einen Standort im Raum Stuttgart – vor allem in Stadtrandlagen“, sagt Co-Gründer Christian Köhler.

Anfang der Woche hat Rex seine erste Tierarztpraxis in Stuttgart eröffnet, in der Sophienstraße 41. Foto: Rex

„Für uns zählt weniger die Stadtgrenze als die Frage, wo wir sinnvoll Tierhalterinnen und Tierhalter unterstützen und Versorgungslücken schließen können.“

„Mit unserem Fokus auf Notfallversorgung, operative Eingriffe und erweiterte Diagnostik schaffen wir Angebote, die vor allem dort helfen, wo der Versorgungsdruck steigt“, so Köhler. Das Unternehmen versteht sich als Ergänzung zu klassischen Praxen und Kliniken. „Unser Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn wir das Gesamtsystem stärken und verzichten daher bewusst auf aggressive Marketingmaßnahmen.“

Was bedeutet das für Tierhalter in Stuttgart

Für Stuttgarts Tierhalter bedeutet das vor allem eines: mehr Auswahl. Digitale Terminvergabe, längere Öffnungszeiten, moderne Ausstattung – das passt zum Alltag vieler Berufstätiger. Zugleich bleibt die Preisfrage sensibel. Die Gebührenordnung setzt zwar Rahmen, doch Unterschiede sind möglich. Verbraucherschützer raten, vor Behandlungen nach Kosten und Alternativen zu fragen.

Blick in den Untersuchungsraum der Rex-Praxis am Rotebühlplatz Foto: Rex

Fest steht: Die Nachfrage nach Tiermedizin wächst schneller als das Angebot. Stuttgart gilt als eine der hundefreundlichsten Städte Deutschlands – und zugleich als Stadt mit besonders hoher Arbeitsbelastung. Ob digitale Praxen wie Rex oder spezialisierte Anbieter wie Filu die Versorgung nachhaltig verbessern, wird sich zeigen. Für viele Hunde und Katzen könnte der Arztbesuch künftig jedenfalls entspannter werden. Weniger Warten, mehr Service – und vielleicht ein Leckerli auf Knopfdruck.