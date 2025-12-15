Rezepte von Nico Burkhardt Ein Weihnachtsmenü zum Nachkochen – auf Sterne-Niveau
Der Schorndorfer Sternekoch Nico Burkhardt findet, dass ein Festtag ein aufwendiges Menü verdient hat. Die Zutaten für vier Personen kosten rund 350 Euro.
Mit vier Stunden Arbeitszeit rechnet Nico Burlhardt für sein sternewürdiges Weihnachtsmenü. Den Hauptgang serviert er momentan in seinem mit einem Michelin Stern ausgezeichneten Gourmetlokal im Pfauen in Schorndorf. „Sich viel Zeit lassen, nicht hektisch werden“, empfiehlt er allen, die sich an seine Rezepte trauen. Zwei Mal im Jahr vermittelt der Küchenchef seine Fähigkeiten bei Kochkursen. Die Teilnehmer konnten die Sellerietaschen dabei schon üben. Aber allein die Lektüre der Rezepte ist spannend – und zeigt, wie viel Handwerk in der Haute Cuisine steckt. Das Dessert besteht aus zwölf Elementen! Aber lesen Sie selbst: „Weihnachten mit der Familie“ nennt Nico Burkhardt sein Menü zum Nachkochen. Die Zutaten sind für vier Personen berechnet.