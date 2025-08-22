Droht eine Rezession in Deutschland? Das BIP schrumpft im zweiten Quartal 2025 überraschend um 0,3 Prozent. Während andere EU-Länder wachsen, hat die deutsche Wirtschaft zu kämpfen.
22.08.2025 - 10:25 Uhr
Die jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2025 stärker als erwartet geschrumpft ist. Nach dem positiven Jahresstart mit einem Wachstum von 0,3 Prozent im ersten Quartal ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nun um 0,3 Prozent zurück – eine Abwärtskorrektur um 0,2 Prozentpunkte gegenüber der Schnellmeldung vom Juli.