RFV Fellbach: Reitturnier Einblicke mit „Vielfalt Pferd“
Das 46. Turnier des RFV Fellbach bietet am kommende Wochenende auf der Anlage am Hinteren Bühl mehr als nur sportliche Prüfungen für die interessierten Zuschauer.
Zehn Prüfungen – vom Führzügelwettbewerb bis zur M-Dressur – werden beim 46. Turnier des Reit- und Fahrvereins Fellbach am kommenden Wochenende geritten. Die Veranstaltung, für die es bereits mehr als 160 Meldungen gibt, bietet aber noch mehr als nur Pferdesport. Zum Auftakt des Traditionsturniers können sich die Besucher am Samstagvormittag ein Bild davon machen, was das Besondere an der Beziehung zwischen Ross und Reiter ist.