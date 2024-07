Stiche in Kopf und Oberkörper: Eine Frau soll ihren Ehemann im Rhein-Neckar-Kreis getötet haben. Was ist das Motiv?

red/dpa/lsw 10.07.2024 - 18:24 Uhr

Eine 39-Jährige soll ihren 42-Jährigen Ehemann in der gemeinsamen Wohnung im Rhein-Neckar-Kreis getötet haben. Eine Richterin am Amtsgericht Heidelberg erließ am Dienstag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes, wie die Polizei mitteilte. Die Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.