55 Kilo Marihuana in Transporter - Männer in U-Haft

Nach Hinweisen auf einen Einbruchsversuch in Eppelheim fährt die Polizei auf einen Parkplatz. Es kommt zu einer krassen Wendung, als dort zwei Männer aus dem Laderaum eines Transporters springen.

red/dpa/lsw 19.07.2024 - 20:28 Uhr

55 Kilogramm Marihuana und drei Festnahmen - das ist die Zufallsbilanz eines Polizeieinsatzes in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis). In der Nacht auf Dienstag hatten die Beamten Hinweise auf einen möglichen Einbruchsversuch in einer Schule erhalten, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilten. Dabei fiel ihnen auf einem Parkplatz ein Auto mit laufendem Motor und einem schlafenden 49-Jährigen auf dem Fahrersitz auf. Daneben stand ein Transporter.