Ein 19-Jähriger hat betrunken das Kennzeichen eines Polizeiautos geklaut.

Er montierte am Freitagabend das hintere Kennzeichen des Streifenwagens, das an einer Straße in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) geparkt war, ab und flüchtete damit, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden den 19-Jährigen kurze Zeit später in einem Gebüsch.

Bei der Festnahme habe der junge Mann zunächst Widerstand geleistet. Die Polizei stellte den Angaben zufolge das geklaute Kennzeichen sowie Betäubungsmittel sicher. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,1 Promille. Den 19-Jährigen erwarte nun eine Anzeige wegen Diebstahls, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.