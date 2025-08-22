In einer Wohnung in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) kommt es zu einer Explosion. Der Bewohner wird schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.

red/dpa/lsw 22.08.2025 - 15:20 Uhr

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt. Was die Explosion in der Wohnung des Schwerverletzten ausgelöst hatte, blieb vorerst unklar. Zu Feuer oder Rauchentwicklung sei es nicht gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Allerdings wurde durch die Explosion nach bisherigen Erkenntnissen mindestens eine Außenwand beschädigt.