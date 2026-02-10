Vier tote Wildschweine, ein gesuchter Lastwagenfahrer und ein Folgecrash: Gleich zwei Unfälle auf einer Landstraße beschäftigen jetzt die Polizei.

red/dpa/lsw 10.02.2026 - 11:50 Uhr

– Vermutlich mit einem Lastwagen hat ein unbekannter Fahrer in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) vier Wildschweine erfasst und zum Teil tödlich verletzt. Er sei anschließend vom Unfallort geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die auf der Straße liegenden Tierkörper sorgten demnach für einen weiteren Unfall: Eine 53-jährige Autofahrerin musste anhalten, woraufhin eine 65 Jahre alte Frau nach Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Verletzt wurde niemand.