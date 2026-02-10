Vier tote Wildschweine, ein gesuchter Lastwagenfahrer und ein Folgecrash: Gleich zwei Unfälle auf einer Landstraße beschäftigen jetzt die Polizei.

– Vermutlich mit einem Lastwagen hat ein unbekannter Fahrer in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) vier Wildschweine erfasst und zum Teil tödlich verletzt. Er sei anschließend vom Unfallort geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die auf der Straße liegenden Tierkörper sorgten demnach für einen weiteren Unfall: Eine 53-jährige Autofahrerin musste anhalten, woraufhin eine 65 Jahre alte Frau nach Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Verletzt wurde niemand.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Zwischen Stuttgart und Crailsheim: Fahrgast attackiert Zugbegleiterin nach Kontrolle

Zwischen Stuttgart und Crailsheim Fahrgast attackiert Zugbegleiterin nach Kontrolle

Ein 21-Jähriger soll im Zug ohne Fahrschein unterwegs gewesen sein. Eine Zugbegleiterin kontrolliert den Mann – später wird er ihr gegenüber offenbar aggressiv.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelte es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines Lastwagens. Die Polizei sucht nun nach ihm und ermittelt wegen Unfallflucht und Sachbeschädigung. Drei Wildschweine starben durch den Aufprall, das vierte wurde laut Polizei später von einer der Einsatzkräfte erlöst.