Feuer in Mehrfamilienhaus – 13 Leichtverletzte durch Rauch

Im Obergeschoss eines Wohnhauses in Hockenheim bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt an, evakuiert das Gebäude und löscht. Probleme bereitete vor allem der Rauch.

red/dpa/lsw 06.04.2025 - 20:50 Uhr

Bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind 13 Menschen durch Rauch leicht verletzt worden – drei von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Möglicherweise habe ein technischer Defekt den Brand ausgelöst, teilte die Polizei mit. Brandermittler sollten den Brandort näher untersuchen.