In der Nacht wird die Polizei über einen Brand im Rhein-Neckar-Kreis informiert. Für eine Bewohnerin gehen diese Flammen tödlich aus.

jbr/dpa/lsw 30.08.2025 - 16:33 Uhr

Eine 81-jährige Frau ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ums Leben gekommen. Sie habe schwere Brandverletzungen erlitten und sei trotz umgehend eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen gestorben, teilte die Polizei am Morgen mit. Die restlichen Bewohner konnten das Haus demnach noch selbst und unverletzt verlassen.