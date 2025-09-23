Nach dem Fund einer Leiche ermittelt die Polizei – sowie im Fall eines tödlichen Unfalls am Wochenende. Zu einer möglichen Verbindung zwischen beiden Fällen schweigen die Ermittler.
23.09.2025 - 09:33 Uhr
Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft laut Polizei die Obduktion der Leiche angeordnet. Die Obduktion sei für Dienstag angesetzt, sagte ein Sprecher. Zur Identität der Frau, zu ihrem Alter und der möglichen Todesursache machte er keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an.