Nach dem Fund einer Leiche ermittelt die Polizei – sowie im Fall eines tödlichen Unfalls am Wochenende. Zu einer möglichen Verbindung zwischen beiden Fällen schweigen die Ermittler.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft laut Polizei die Obduktion der Leiche angeordnet. Die Obduktion sei für Dienstag angesetzt, sagte ein Sprecher. Zur Identität der Frau, zu ihrem Alter und der möglichen Todesursache machte er keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an.

Auch äußerte sich die Polizei nicht weiter zu einem möglichen Zusammenhang mit einem tödlichen Verkehrsunfall am Wochenende. Wie die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet hatte, ermittelt die Polizei in diese Richtung. Demnach kam der 19-jährige Sohn der toten Frau in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall ums Leben. Er sei auf der Bundesstraße 292 bei Waibstadt mit seinem Auto gegen eine Brücke gefahren.

Spaziergängerin findet Leiche im Wald

Laut der Zeitung hatte ein Spaziergänger am Sonntagmorgen die Leiche der Frau gefunden. Zwischen Waibstadt und Eberbach liegen ungefähr 26 Kilometer.

Der Polizeisprecher sagte lediglich, auch die Ermittlungen in dem Fall des tödlichen Verkehrsunfalls liefen noch.