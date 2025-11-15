Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:3,1 Millionen erspielt man im Eurojackpot mit fünf Richtigen einen Millionengewinn. Einem Glückspilz aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist das gelungen.

red/dpa/lsw 15.11.2025 - 10:01 Uhr

Mehr als eine Million Euro hat ein Glückspilz aus dem Rhein-Neckar-Kreis im Eurojackpot gewonnen - und das mit nur fünf Richtigen. Dem Tipper oder der Tipperin fehlten nur die beiden Eurozahlen 6 und 12 zum Knacken des Eurojackpots, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte. Es passiere nur sehr selten, dass ein Spieler mit fünf Richtigen im Eurojackpot einen Millionengewinn erziele. Die Chance stehe bei 1:3,1 Millionen.