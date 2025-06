Eigentlich klingt der Auftrag nach ungefährlicher Routine: Ein Monteur soll einen Aufzug am Bahnhof reparieren. Kurze Zeit später muss er sich in das Auto eines Zeugen flüchten.

red/dpa/lsw 16.06.2025 - 18:07 Uhr

Fahrstuhlfrust führt zu Fahrradwurf: Aus Wut über einen kaputten Aufzug ist ein Mann am Bahnhof in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) durchgedreht und hat einen Monteur mit mehreren Gegenständen angegriffen und verletzt. Der 45 Jahre alte Handwerker sei mit Wartungsarbeiten an einem Aufzug beschäftigt gewesen, als der Mann auf ihn zugekommen sei, teilte die Polizei mit.