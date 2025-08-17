Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 verteilen sich Trümmerteile auf der Fahrbahn, das Unfallfahrzeug muss abgeschleppt werden. Das hat eine längere Sperrung zur Folge.

red/dpa/lsw 17.08.2025 - 18:22 Uhr

Die Autobahn 6 in Richtung Heilbronn ist nach einem Unfall mit einem Kleintransporter voll gesperrt worden. Das Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen nahe Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) gegen die Leitplanke geprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Verkehr staute sich auf zeitweise rund sieben Kilometer Länge. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst unklar.