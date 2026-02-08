Steiler Hang, dunkler Wald, kein Ausweg – in ihrer Verzweiflung wählt eine Gruppe junger Menschen nachts den Notruf. Wie die Einsatzkräfte die Jugendlichen retten.

red/dpa/lsw 08.02.2026 - 09:51 Uhr

Eine Gruppe junger Menschen hat sich in einem Waldstück bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) verirrt und musste von der Feuerwehr gerettet worden. Die 17- bis 21-Jährigen fanden mitten in der Nacht den Weg aus unwegsamem Gelände nicht mehr, wie die Polizei mitteilte. Demnach saßen sie in einer Böschung zwischen einem Fluss sowie einem steilen und rutschigen Weg fest.