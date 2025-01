Hunderte Schüler müssen im Rhein-Neckar-Kreis ein Schulgebäude verlassen. Per Mail ist eine Bombendrohung eingegangen. Doch alles geht gut aus.

red/dpa/lsw 14.01.2025 - 12:59 Uhr

Nach einer Bombendrohung ist eine Schule in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) geräumt worden. Polizisten fanden keine verdächtigen Gegenstände in dem Gebäude, wie ein Sprecher sagte. Der Schulbetrieb sei am Vormittag fortgesetzt worden.