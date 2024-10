Ein Sohn und dessen Mutter geraten in ihrer Wohnung in einen Streit. Die Auseinandersetzung eskaliert – und der Sohn greift zum Küchenmesser.

red/dpa/lsw 15.10.2024 - 12:36 Uhr

Weil er in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) seine Mutter mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 27-Jährigen des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wie sie gemeinsam mitteilten.