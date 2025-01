Von Polizei angeschossener Randalierer in U-Haft

Ein Randalierer wird in Hirschberg an der Bergstraße mit einem Schuss aus einer Polizeiwaffe schwer verletzt. Noch ist er in medizinischer Behandlung - doch ein Haftbefehl wurde schon erlassen.

red/dpa 02.01.2025 - 16:33 Uhr

Ein von der Polizei in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) angeschossener 26-jähriger Randalierer ist in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Mannheim sowie das Landeskriminalamt mitteilten, wird ihm unter anderem gefährliche Körperverletzung, tätlicher Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Es bestehe Fluchtgefahr.