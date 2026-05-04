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  6. Echte Bewährungsprobe für Kornwestheim Woodspeckers zum Saison-Auftakt

Rhein-Neckar-Liga Softball Echte Bewährungsprobe für Kornwestheim Woodspeckers zum Saison-Auftakt

, aktualisiert am 04.05.2026 - 12:28 Uhr
Rhein-Neckar-Liga Softball: Echte Bewährungsprobe für Kornwestheim Woodspeckers zum Saison-Auftakt
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Woodspeckers suchen Nachwuchs. Foto: privat

Die Kornwestheimer Softballer überzeugen beim Auftakt in die er Rhein-Neckar-Liga auch ohne Outdoor-Training.

Mit 16 Spielern reisten die Kornwestheim Woodpeckers zum ersten Rhein-Neckar-Liga Spieltag der Softball-Saison nach Villingendorf. Eine echte Bewährungsprobe für das Team, denn nach der langen Winterpause und noch keinem Outdoor-Training, musste man gegen zwei vermeintlich sehr gute Teams antreten. Schnell zeigte sich, dass die Pause den Woodpeckers keinen Abbruch getan hat. Das erste Spiel gewannen die Woodies gegen die Stuttgart Rusties mit 21:11. Letztes Jahr musste man sich in beiden Spielen geschlagen geben.

 

Danach ging es gegen die Villingendorf Cavemen. Erwartungsgemäß wurde dieses Spiel klar mit 18:5 gewonnen. Im dritten und letzten Spiel musste man gegen eines der stärksten Teams der Liga spielen. In einem spannenden Spiel holten sich die Woodpeckers im letzten Inning einen knappen 10:9 Sieg gegen die Caciques aus Sindelfingen.

Softball beim SV Pattonville

Ab sofort kann wieder auf dem eigenen Platz trainiert werden kann. Am Wochenende vom 10. bis 12. Juli findet wieder der Bird Bowl, das große Heimturnier statt. Trainingszeiten sind donnerstags ab 18 Uhr und sonntags ab 10 Uhr im Sportpark Pattonville. Jeder ist Willkommen um Softball einmal auszuprobieren. Mehr Infos auf Instagram: Kornwestheim Woodpeckers.

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