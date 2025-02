Das erwartete Duell auf Augenhöhe wurde schlussendlich bis zur letzten Spielminute ein Kampf auf Messers Schneide. Allerdings hatten die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim vorrangig mit zu vielen eigenen Fehlern zu kämpfen genauer gesagt einer ungewohnt hohen Kombination aus Fehlwürfen und technischen Fehlern. Demzufolge unterlagen die Lurchis ein wenig schicksalhaft der Zweitbesetzung der Rhein-Neckar Löwen mit 27:30 (14:15).

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie haben bis zum Ende gekämpft“, sagte Chef-Trainer Alexander Schurr nach dem Spiel. Das hatte das Lurchi-Team definitiv. Obwohl die Kornwestheimer in der 40. Spielminute mit 17:20 hinten lagen, kämpften sie sich wieder heran. Jan Döll klaute sich den Ball und versenkte im Alleingang zum 21:21-Ausgleich. Danach war es Marco Lantella der das Spiel drehte und zur 22:21-Führung für die Schurr-Sieben stellte. Und Finn Joneleit netzte nach einem weiteren Ballklau zur 24:22-Führung in der 48. Minute ein. Schlussendlich konnten die Blauen diese Konsequenz und Konstanz aber nicht über die gesamten 60 Minuten halten.

Zu wenig Ideen für die schwarz-gelbe Wand

Die Rhein-Neckar Löwen kamen bereits deutlich besser in die Partie. Die 6:5-Führung der Junglöwen nach einer Viertelstunde war gerecht. Gerade in der Anfangsphase hatten die Kornwestheimer mit einer gewissen Ideenlosigkeit in der Offensivarbeit zu kämpfen. Es gelang zu selten die schwarz-gelbe Wand der Löwen auseinanderzuziehen. Und wenn doch, dann mangelte es an diesem Abend an der Wurfgenauigkeit. „Es war ein typisches Freitagabendspiel“, kommentierte Schurr zermürbt. Denn nicht nur seine Sieben, auch die Junglöwen leisteten sich die Fehler.

Die Bundesligareserve der Rhein-Neckar Löwen hielt das Tempo aber über die gesamte Begegnung hoch und sprintete stets mit sehr viel Dampf nach vorne. Den Lurchis blieb nur wenig Zeit zum Rückzug. Sieben der 15 Tore in der ersten Halbzeit kassierten die Blauen über schnelle Gegentore. Zwar konnte Keeper Jan Tinti wieder einige Treffer parieren und damit dem Team den Rücken stärken, doch die Wurfquote kombiniert mit den technischen Fehlern zog den Kornwestheimern den Stecker.

Begegnung war lange umkämpft

Der 15:14 Halbzeit-Stand für die Junglöwen zeigte wie eng umkämpft die Begegnung war. In der zweiten Halbzeit kam zu allem Unglück auch noch etwas Pech hinzu. Und dennoch kämpfte sich die Schurr-Sieben immer wieder zurück. Nach der 24:22-Führung in der 48. Minute gerieten die SVK-Spieler in der 55. Minute mit 25:27 in Rückstand, gingen dann aber mit einem 27:27-Remis in die finalen drei Minuten. Da schlug das Pendel dann aber für die Rhein-Neckar Löwen aus. Die Kornwestheimer unterlagen somit den Junglöwen mit 27:30.

SV Kornwestheim: J.Tinti, Henke – Taafel, Keil (1), Zeppmeisel, Kugel, Kazmeier (6/3), Lanig (2), Lantella (3), Döll (7), Selinka, Bahmann, Joneleit (8