Weil im Bus ein Kinderwagen in einer Kurve umkippt, gerät eine Mutter an der Endhaltestelle in Rage – und schlägt auf den Fahrer ein. Nun sucht die Polizei nach der Frau.

red/dpa 03.12.2025 - 12:41 Uhr

Weil sie sich offenbar derart über die Fahrweise eines Busfahrers geärgert hat, soll eine Mutter auf diesen losgegangen sein. Die Frau soll den Mann an der Endhaltestelle im badischen Rheinau (Ortenaukreis) attackiert und verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Er sei zu Boden gestürzt und im Gesicht verletzt worden. Sein Hemd sei zerrissen und mehrere Goldketten seien beschädigt worden.