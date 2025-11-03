Seit fast zwei Wochen sitzt ein 28-Jähriger wegen des Verdachts des Mordes in U-Haft. Er soll seinen Ex-Chef getötet haben. Jetzt teilen die Ermittler neue Details zur Tatwaffe mit.

red/dpa/lsw 03.11.2025 - 17:32 Uhr

Der tote Gastwirt aus Rheinfelden (Landkreis Lörrach) ist laut Polizei mit einem Hammer getötet worden. Der 28 Jahre alte Verdächtige habe ihm mehrfach mit dem Hammer gegen den Kopf geschlagen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Verdächtige war ein früherer Angestellter des 50-jährigen Getöteten.