„Weil mer Kölsche sin“, singt die Narrenschar im Mash – da singen auch die, die Schwaben sind. Beim Einsingen für den Karneval, einem neuen Format der Rheingeschmeckten, sind alle jeck.
17.01.2026 - 11:21 Uhr
In Stuttgart fließt kein Rhein, aber das Kölsch in dieser Nacht in Strömen – in 0,2 Liter-Gläsern, die Wasen-Maßkrug-Kennern wie Fingerhüte vorkommen. „Ich hab jetzt schon Gänsehaut“, ruft der aus Köln angereiste Moderator Kai Hilski von der Initiative „Loss mer singe“ nach dem ersten Song. Denn der dicht an dicht zusammengedrückte Chor der Kostümierten startet im Mash mit vollem Karaocho.