Köln ist 370 Kilometer entfernt – und liegt doch mitten in Stuttgart. Die „Rheingeschmeckten“ feiern ihren 20. Geburtstag – mit der größten Kölner Karnevalsparty außerhalb von Köln.
08.02.2026 - 11:35 Uhr
Wenn die Nacht in Stuttgart jeck spielt, verwandelt sich das Mash in ein kölsches Tollhaus. Nach langem Schlangestehen im Bosch-Areal taucht man ein in eine irre Welt aus Hits, Witz, Tanz und Lebensfreude, „Alaaf“ hallt durch die Event-Location, aus den Boxen dröhnen die Hymnen von Brings, Druckluft, Höhnern, Kasalla und den Räubern. Die „Rheingeschmeckten“, der Club der Rheinländer in Stuttgart, feiern ihren 20. Geburtstag – und machen das Mash zur „größten Kölner Karnevalsparty außerhalb von Köln“,