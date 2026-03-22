Ministerpräsident Alexander Schweitzer stellt sich erstmals dem Votum der Bürger in Rheinland-Pfalz. Seine regierende SPD könnte nach 35 Jahren von der CDU abgelöst werden. Es wird spannend.
22.03.2026 - 03:30 Uhr
Mainz - Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz geht es um viel – für Land und Bund. Die CDU könnte die SPD nach 35 Jahren an der Regierung ablösen. Das hätte Auswirkungen auf die ohnehin angeschlagene Bundespartei – und auf die Bundesregierung. In der Landespolitik ändert sich voraussichtlich einiges.