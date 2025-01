Auf dem Parkplatz eines Supermarkts im rheinland-pfälzischen Wörrstadt fällt ein Schuss, eine 16-Jährige wird verletzt. Gegen einen 22-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

red/AFP 21.01.2025 - 10:17 Uhr

Eine 16-Jährige ist im rheinland-pfälzischen Wörrstadt durch einen Schuss aus einer illegalen Waffe verletzt worden. Gegen einen 22-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, wie die Polizei in Mainz am Dienstag mitteilte. Zu dem Vorfall war es am Montagabend gekommen.