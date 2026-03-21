Rheinland-Pfalz Die nächste Zitterwahl
Der zweite Showdown des Superwahljahrs steht bevor: Am Sonntag stimmen die Bürger von Rheinland-Pfalz ab – mit Folgen bis Berlin.
Der zweite Showdown des Superwahljahrs steht bevor: Am Sonntag stimmen die Bürger von Rheinland-Pfalz ab – mit Folgen bis Berlin.
Die Bundesregierung blickt gebannt nach Rheinland-Pfalz. Dort entscheidet das Wahlvolk am Sonntag, wer künftig Ministerpräsident sein soll. Fest steht bereits: Eine der beiden Koalitionsparteien startet mit einem Frusterlebnis in die kommende Woche.
Kharg ist kleiner als Fehmarn und könnte in den Fokus von Donald Trump rücken. Auf der Insel im Persischen Golf befindet sich das wichtigste Ölterminal des Iran.