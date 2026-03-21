Rheinland-Pfalz: Die nächste Zitterwahl

Die Bundesregierung blickt gebannt nach Rheinland-Pfalz. Dort entscheidet das Wahlvolk am Sonntag, wer künftig Ministerpräsident sein soll. Fest steht bereits: Eine der beiden Koalitionsparteien startet mit einem Frusterlebnis in die kommende Woche.

Worum geht es bei der Wahl?Rheinland-Pfalz, eine eher ländlich geprägte Region mit lediglich vier Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern, wird seit 35 Jahren von der SPD regiert. Zuvor hatte die CDU viereinhalb Jahrzehnte lang die Regierung geführt – und serienweise Wahlergebnisse von mehr als 50 Prozent verbucht. Nach dem Rücktritt der populären Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Jahr 2024 steht ihr Nachfolger Alexander Schweitzer (52) erstmals zur Wahl. Sein Herausforderer ist der 50-jährige Gordon Schnieder, Bruder des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder sowie Landesvorsitzender und Fraktionschef der CDU im Mainzer Landtag.

Einst Ministerpräsident mit absoluten Mehrheiten: Helmut Kohl (CDU) Foto: imago/sepp spiegl

Für die SPD wäre ein Triumph der CDU eine herbe Niederlage – die zweite in diesem Wahljahr nach dem Debakel in Baden-Württemberg. Die Union könnte mit einem Wahlsieg an die goldenen Zeiten von Helmut Kohl (Ministerpräsident von 1969 bis 1974) und Bernhard Vogel (1976 bis 1988) anknüpfen. Damals hat CDU viermal nacheinander absolute Mehrheiten erzielt. Ihr Spitzenergebnis waren 53,9 Prozent im Jahr 1975 – ihr schlechtestes 27,7 Prozent vor fünf Jahren. Diesmal dürfte es nicht wesentlich besser ausfallen.

Seit zehn Jahren regiert in Mainz eine Ampelkoalition, die allerdings kaum Chancen auf eine weitere Legislaturperiode hat – zumal die FDP um ihr parlamentarisches Überleben bangen muss.

Wie steht das Land da? Mit einer Wirtschaftskraft von 44 046 Euro pro Einwohner (Baden-Württemberg: 57 294 Euro) rangiert Rheinland-Pfalz auf Platz neun der Bundesländer (Baden-Württemberg: vier), deutlich unter dem deutschen Durchschnitt (50 819). Der Medianverdienst liegt bei 45 250 Euro (Baden-Württemberg: 50 250). Die Arbeitslosenquote zwischen Landau und Koblenz liegt bei 5,8 Prozent, bundesweit bei 6,5 Prozent, im Südwesten bei 4,8 Prozent.

In der Kriminalstatistik zählt Rheinland-Pfalz zu den sichersten Regionen Deutschlands. 2024 wurden 5803 Straftaten pro 100 000 Einwohner bei der Polizei angezeigt (Baden-Württemberg: 5230), bundesweit sind es fast 7000. Beim Bildungsmonitor, einer vierteljährlich veröffentlichten Vergleichsstudie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, rangiert Rheinland-Pfalz auf Platz zwölf aller Bundesländer (Baden-Württemberg: Platz vier). Die Schuldenlast des Landes und der Kommunen ist in Rheinland-Pfalz mit 9394 Euro pro Einwohner um ein Drittel höher als in Baden-Württemberg.

Wer darf wählen? Fast drei Millionen Menschen sind in Rheinland-Pfalz zur Wahl aufgerufen, in Baden-Württemberg waren es vor zwei Wochen 7,7 Millionen. Das Stimmrecht gilt erst ab 18 Jahren. Jeder und jede hat zwei Stimmen. Die Erststimme entscheidet über den Direktkandidaten im jeweiligen Wahlkreis, die Zweitstimme über das Kräfteverhältnis der Parteien im Landtag. Zwölf Parteien stehen zur Wahl. Im Landtag gibt es 101 Sitze. Bisher sind dort sechs Parteien vertreten: neben den beiden großen Parteien sind dies die Grünen, die AfD, die FDP und die Freien Wähler.

Welche Koalitionen sind denkbar? Nach den aktuellsten Umfragen können lediglich vier Parteien sicher damit rechnen, dass sie im nächsten Landtag vertreten sind: CDU, SPD, Grüne und AfD. Die Sozialdemokraten, welche aktuell den Ministerpräsidenten stellen, müssen mit deutlichen Verlusten im Vergleich zur letzten Landtagswahl rechnen, als sie 35,7 Prozent der Zweitstimmen erreicht haben. In einer Umfrage vom 19. März sah die Forschungsgruppe Wahlen sie bei 27 Prozent. Das beste Umfrageergebnis im laufenden Jahr sind 28 Prozent.

Die CDU hatte vor fünf Jahren 27,7 Prozent der Stimmen erzielt. Bei den sechs Umfragen in diesem Jahr pendelte sie zwischen 28 und 29 Prozent. Die Demoskopen sehen den Abstand zwischen den beiden führenden Parteien bei einem Prozentpunkt und maximal drei Prozentpunkten.

Die Grünen (2021 bei 9,3 Prozent) halten sich stabil bei acht bis zehn Prozent. Die AfD (2021: 8,3 Prozent) kann die Stimmen wohl mehr als verdoppeln: Die Umfrageinstitute sehen sie bei 18 bis 20 Prozent. Freie Wähler und Linke liegen an der heiklen Fünf-Prozent-Marke. Die FDP kommt in den Umfragen schon gar nicht mehr vor.

Da niemand mit der AfD zusammenarbeiten möchte, wird im neuen Landtag mit großer Wahrscheinlichkeit nur eine Koalition von SPD und CDU möglich sein. Das gab es in diesem Bundesland bisher so noch nie. Nach Kriegsende hatte der erste Ministerpräsident Wilhelm Boden (CDU) zunächst gemeinsam mit Sozialdemokraten und Kommunisten regiert. Später kam auch die FDP noch mit ins Boot.

Fast zwei Jahrzehnte lang das Gesicht von Rheinland-Pfalz: Kurt Beck (SPD) Foto: dpa

In den 1970er und 1980er Jahren waren die Mehrheiten der CDU so komfortabel, dass sie allein regieren konnte. Später koalierten CDU und SPD wechselweise mit der FDP. Im Jahr 2011 formierte der Sozialdemokrat Kurt Beck erstmals ein rot-grünes Bündnis. Becks Parteikollege Schweitzer hat angekündigt, er werde „nicht mehr Teil der Regierung“ sein, falls seine Partei die Wahl verlieren sollte.

Herausforderer Schnieder wich in einem Interview kürzlich der Frage aus, ob er eventuell auch an nachgeordneter Stelle in einer großen Koalition mitregieren würde: „Ich kämpfe seit vielen Jahren dafür, dass die CDU stärkste Kraft wird“, sagte er – insofern stelle sich die Frage nicht, welches Ministeramt er übernehmen würde. Die CDU hat in den vergangenen 35 Jahren fünf Spitzenkandidaten verschlissen, unter ihnen Julia Klöckner, die 2011 und 2016 erfolglos angetreten war und jetzt Präsidentin des Bundestags ist.