Am vergangenen Donnerstag soll ein 48-jähriger in Trier (Rheinland-Pfalz) Wochen nach der mutmaßlichen Tat selbst zur Polizei gegangen sein, um den Mord an seiner Frau zu gestehen.

mmf/afp 09.12.2024 - 16:34 Uhr

Einige Wochen nach der mutmaßlichen Tötung seiner Ehefrau ist ein Mann in Trier in Rheinland-Pfalz selbst zur Polizei gegangen. Der 48-Jährige erschien am vergangenen Donnerstag bei der Kriminalpolizei und gab an, vor wenigen Wochen seine 52 Jahre alte Ehefrau getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Trier am Montag erklärte.