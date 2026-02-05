„Er hat deeskaliert und trotzdem ist es passiert“, sagt der Betriebsratschef für den Regionalverkehr der DB. Besseren Schutz verspricht er sich durch Bodycams mit Ton.
05.02.2026 - 08:58 Uhr
Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz macht sich der Betriebsratschef im DB-Regionalverkehr für Bodycams mit Tonfunktion stark. „Wir brauchen eine Bodycam, die auch Tonaufzeichnungen wiedergibt und nicht nur das Filmmaterial“, sagte Ralf Damde, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats DB Regio Schiene/Bus im Gespräch des Sender WDR5. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass der Datenschutz dem entgegenstehen solle.