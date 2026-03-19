Rheinland-Pfalz Heikle Wahl für Merz & Co.
Das Wählervotum in Rheinland-Pfalz könnte die Bundesregierung aus der Bahn werfen, kommentiert Armin Käfer.
Das Wählervotum in Rheinland-Pfalz könnte die Bundesregierung aus der Bahn werfen, kommentiert Armin Käfer.
Wohin steuert Deutschland? Wie lange hält die Regierung von Friedrich Merz? Wird sie sich endlich zu Reformen durchringen, die unsere Republik voranbringen? All dies wird am Sonntag in Rheinland-Pfalz wohl mitentschieden. Vorrangig geht es allerdings um die Frage, wer das Land zwischen Pfälzerwald und Eifel in Zukunft regieren soll. Das bleibt bis zum Wahlabend ein großes Fragezeichen, denn die Umfragen sind so knapp wie vor zwei Wochen in Baden-Württemberg – und das Überraschungspotenzial ähnlich hoch.