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Rheinland-Pfalz Heikle Wahl für Merz & Co.

Rheinland-Pfalz: Heikle Wahl für Merz & Co.
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SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer (links) oder der CDU-Mann Gordon Schnieder – wer regiert künftig in Mainz? Foto: Uwe Anspach/dpa

Das Wählervotum in Rheinland-Pfalz könnte die Bundesregierung aus der Bahn werfen, kommentiert Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Wohin steuert Deutschland? Wie lange hält die Regierung von Friedrich Merz? Wird sie sich endlich zu Reformen durchringen, die unsere Republik voranbringen? All dies wird am Sonntag in Rheinland-Pfalz wohl mitentschieden. Vorrangig geht es allerdings um die Frage, wer das Land zwischen Pfälzerwald und Eifel in Zukunft regieren soll. Das bleibt bis zum Wahlabend ein großes Fragezeichen, denn die Umfragen sind so knapp wie vor zwei Wochen in Baden-Württemberg – und das Überraschungspotenzial ähnlich hoch.

 

Beide Regierungsparteien in Berlin blicken gebannt nach Mainz. Die CDU könnte ein Land zurückgewinnen, aus dem einer ihrer bedeutendsten Kanzler kam: Helmut Kohl. Anderthalb Jahrzehnte lang konnte sie sich dort absoluter Mehrheiten gewiss sein – was sonst nur der CSU in Bayern vergönnt war. Aber auch diese Zeiten sind vorbei.

Wer wird der pfälzische Özdemir?

Seit 35 Jahren drückt die CDU im Mainzer Landtag die Oppositionsbank. In sieben Landtagswahlen hat sie fünf Spitzenkandidaten verschlissen. Ein Wahlsieg wäre für sie in Rheinland-Pfalz noch epochaler, als er es für Manuel Hagel in Stuttgart gewesen wäre. Wie im Falle Hagels sahen sie die Demoskopen über Monate und bis zuletzt in führender Position. Doch der Abstand ist knapp und der Vorsprung so ungewiss wie der von Hagel auf Özdemir. Wenn die Christdemokraten jetzt wieder den Kürzeren ziehen, wäre die Pleite zum Auftakt des Superwahljahrs 2026 perfekt. Der Kanzler und Parteichef Merz hatte schon davon geträumt, dass die CDU wieder zur dominierenden Kraft in den Ländern werden könnte. Schlechte Nachrichten aus den Mainzer Wahlstudios wären eine weitere Quittung, die ihm seine Unbeliebtheit beim Wahlvolk bescheinigen würde – obwohl er selbst gar nicht zur Wahl steht.

Helmut Kohl: zu seiner Zeit als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz (1969-1976) verbuchte die CDU noch Ergebnisse über 50 Prozent. Foto: imago/sepp spiegl

Für die Sozialdemokraten wiederum steht sogar noch mehr auf dem Spiel. Vor Ort: das Ende einer Ära, die mit Rudolf Scharping und Kurt Beck begann – zwei unglückseligen Parteivorsitzenden, denen im traditionell konservativen Rheinland-Pfalz allerdings unerwarteter Erfolg beschieden war. Nach der Wahlpleite in Baden-Württemberg würde der Verlust des Ministerpräsidentenpostens die Krise der SPD weiter befeuern. Verdient sie ihr Etikett als Volkspartei dann überhaupt noch?

Bernhard Vogel (CDU) war zwölf Jahre lang Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz: von 1976 bis 1988. Foto: Foto Brigitte Friedrich

Die FDP indessen muss gar um ihre Existenz bangen. In Rheinland-Pfalz hat sie über Jahrzehnte mitregiert – in aktuellen Umfragen kommt sie jedoch schon gar nicht mehr vor. Wenn sie nun – wie schon in Baden-Württemberg – den Landtag verlassen müsste, wäre das ein weiterer Sargnagel für die Liberalen.

Gefahr für das Betriebsklima in der Berliner Regierungszentrale

So oder so, die Bundesregierung bleibt von dieser Wahl nicht unbehelligt. Einer ihrer Koalitionspartner wird sich auf jeden Fall düpiert fühlen. Das ist Gift für anstehende Verhandlungen über eine Rentenreform oder eventuelle Steuersenkungen, die Bürger und Unternehmen entlasten könnten. Wer von den Wählern einen Korb bekommt, versucht sich im Regelfall, mehr in Szene zu setzen. Das verheißt nichts Gutes für das Betriebsklima in der Bundesregierung.

Die SPD steht ohnehin vor einer Wendemarke. Sie muss sich entscheiden, ob sie sich weiterhin vor allem um soziale Randgruppen kümmern möchte – oder mehr um ihr Stammpublikum, das sich in Scharen nach rechts wendet. In Rheinland-Pfalz haben sich die Sozialdemokraten nicht mit einer dezidiert linken Politik 35 Jahre an der Spitze des Landes halten können, von der allenfalls Jusos sowie manche Funktionäre und Abgeordnete träumen. Die Union wiederum muss befürchten, dass sie noch einen Denkzettel verpasst bekommt für gebrochene Wahlversprechen und einen zunehmend sozialdemokratisierten Kurs.

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