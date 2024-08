Nach dem Teileinsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel ist ein Toter geortet worden. Acht weitere Menschen seien noch im Gebäude eingeklemmt und teils schwer verletzt, teilte die Polizei in Trier am Morgen mit.

mmf/dpa 07.08.2024 - 06:59 Uhr

