Friedrich Merz will Donald Trump im September zum Wurstmarkt nach Bad Dürkheim einladen. Das größte Weinfest der Welt könnte so zur ungewöhnlichen Bühne internationaler Politik werden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will US-Präsident Donald Trump einladen, im September nach Deutschland zu kommen. Er müsse am Wochenende ohnehin mit Trump telefonieren und wolle ihm dies vorschlagen, sagte Merz am Freitag bei einer Veranstaltung zum Wahlkampfabschluss der CDU in Rheinland-Pfalz in Bad Dürkheim. Als konkreten Anlass nannte Merz den "Wurstmarkt" in der rheinland-pfälzischen Stadt, das nach eigenen Angaben "größte Weinfest der Welt".

Der 1885 in die USA ausgewanderte Großvater Trumps stammt aus der pfälzischen Gemeinde Kallstadt. Diese liegt in dem Landkreis von Bad Dürkheim.

Trump habe ihn bei seinem letzten Besuch in Washington Anfang März gefragt, wann er wieder Bad Dürkheim besuche, sagte Merz. Auf dem Weg zu der Wahlkampfveranstaltung am Freitag habe er sich dann gedacht, der "Wurstmarkt" wäre "eine gute Gelegenheit", Trump dorthin einzuladen. Er wisse noch nicht, ob ihm das gelinge und "ob alle davon begeistert sind". Zumindest für den Secret Service, der den US-Präsidenten schützt, wäre der Termin bei dem Weinfest wohl ein "Albtraum".

Trump nicht gut auf Merz zu sprechen

Hinzu komme, dass Trump "im Augenblick nicht so ganz gut auf mich zu sprechen" sei, sagte Merz weiter. Er spielte damit offenbar auf die Ablehnung von Trumps Forderung an, dass Deutschland sich im Iran-Krieg an einem Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen solle.

Der Wurstmarkt in Bad Dürkheim findet dieses Jahr über zwei Wochenenden im September statt. Vom 11. bis 15. September und vom 18. bis 21. September. Merz verwies darauf, dass der 11. September wegen des Jahrestags der Terroranschläge in den USA kein guter Termin für einen US-Präsidenten sei, außer Landes zu reisen. Aber vielleicht könne Trump "ein paar Tage später". Er werde jedenfalls versuchen, "ihn dazu zu gewinnen, hierherzukommen".

Merz hatte Trump bei seinem Antrittsbesuch in Washington im Juni vergangenen Jahres nach Deutschland eingeladen. Dabei schenkte er ihm auch eine Kopie der Geburtsurkunde von Trumps Großvater, der am 14. März 1869 im Winzerdorf Kallstadt zur Welt kam.

red/AFP