Friedrich Merz will Donald Trump im September zum Wurstmarkt nach Bad Dürkheim einladen. Das größte Weinfest der Welt könnte so zur ungewöhnlichen Bühne internationaler Politik werden.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will US-Präsident Donald Trump einladen, im September nach Deutschland zu kommen. Er müsse am Wochenende ohnehin mit Trump telefonieren und wolle ihm dies vorschlagen, sagte Merz am Freitag bei einer Veranstaltung zum Wahlkampfabschluss der CDU in Rheinland-Pfalz in Bad Dürkheim. Als konkreten Anlass nannte Merz den "Wurstmarkt" in der rheinland-pfälzischen Stadt, das nach eigenen Angaben "größte Weinfest der Welt".