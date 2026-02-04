Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt einen Kursanstieg verzeichnen, auch wenn dieser hinter den Erwartungen vieler Analysten zurückblieb. Dennoch bleibt der Kurs weiterhin unter der 1.800-US-Doller-Marke.

Am gestrigen Handelstag legte die Rheinmetall-Aktie um knapp 2 % zu und erreichte einen Kurs von 1.769 Euro. Trotz dieses Anstiegs bleibt die Aktie unter der wichtigen Marke von 1.800 Euro. Analysten sehen jedoch erhebliches Potenzial, da das Unternehmen von politischen Investitionen und einer positiven Geschäftsentwicklung profitieren könnte.

Politische Investitionen als Wachstumstreiber Ein zentraler Grund für den jüngsten Optimismus rund um die Rheinmetall-Aktie sind die geplanten Investitionen der Bundesrepublik Deutschland in den Weltraumsektor. Insgesamt sollen 35 Milliarden Euro in Projekte wie Satellitentechnik und Weltraumüberwachung fließen. Rheinmetall hat in diesem Zusammenhang Gespräche über eine Kooperation mit dem Satellitenhersteller OHB aufgenommen. Diese Partnerschaft könnte dem Unternehmen den Zugang zu einem neuen, lukrativen Markt eröffnen.

Volle Auftragsbücher und Umsatzprognosen

Neben den politischen Rahmenbedingungen stützen auch die operativen Kennzahlen die positive Einschätzung der Analysten. Rheinmetall verfügt über gut gefüllte Auftragsbücher, die eine solide Grundlage für zukünftige Umsätze bieten. Das Unternehmen prognostiziert, dass sich der Umsatz bis 2030 im Vergleich zu 2024 verfünffachen könnte. Diese langfristige Perspektive wird von Analysten positiv bewertet, die durchschnittliche Kursziele von rund 2.200 Euro ansetzen. Ein Potenzial von etwa 24 % gegenüber dem aktuellen Kurs.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursbewegungen bleibt die Diskrepanz zwischen den Analystenschätzungen und dem Marktverhalten auffällig. Während die Aktie aktuell bei 1.750 Euro notiert, reichen die Kursziele von 2.000 bis 2.500 Euro. Goldman Sachs, Barclays und andere Analystenhäuser betonen das langfristige Wachstumspotenzial, das sich aus der starken Marktposition im Rüstungssektor und den politischen Aufrüstungsplänen ergibt.

Fazit

Die Rheinmetall-Aktie profitiert von einer Kombination aus politischen Investitionen, einer positiven Geschäftsentwicklung und optimistischen Analystenbewertungen. Auch wenn der Kursanstieg bislang moderat ausfiel, könnten die geplanten Investitionen in den Weltraumsektor und die langfristigen Umsatzprognosen den Kurs weiter antreiben.