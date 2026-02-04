Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt einen Kursanstieg verzeichnen, auch wenn dieser hinter den Erwartungen vieler Analysten zurückblieb. Dennoch bleibt der Kurs weiterhin unter der 1.800-US-Doller-Marke.
04.02.2026 - 10:50 Uhr
Am gestrigen Handelstag legte die Rheinmetall-Aktie um knapp 2 % zu und erreichte einen Kurs von 1.769 Euro. Trotz dieses Anstiegs bleibt die Aktie unter der wichtigen Marke von 1.800 Euro. Analysten sehen jedoch erhebliches Potenzial, da das Unternehmen von politischen Investitionen und einer positiven Geschäftsentwicklung profitieren könnte.