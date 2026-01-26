Trotz eines schwachen Wochenauftakts bleibt die Rheinmetall-Aktie langfristig aussichtsreich. Was den Kurs stützt und wie bekannte Ratinghäuser das Papier aktuell bewerten.
26.01.2026 - 17:29 Uhr
Die Rheinmetall-Aktie startet die Woche mit einem leichten Rückgang. Zum Nachmittag fällt das Papier sogar wieder unter die 1.800-Euro-Marke und liegt aktuell bei knapp 1.798,00 EUR. Damit zählt die Aktie zu den Verlierern im DAX. Trotz des Rückgangs bleibt die langfristige Perspektive für Rheinmetall positiv. Der Kurs liegt weiterhin 161,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 688,00 EUR, das im Februar 2025 erreicht wurde.