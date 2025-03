Ein Spaziergänger staunt nicht schlecht, als sein geparktes Auto in den Rhein rollt – trotz angezogener Handbremse. Die Polizei geht nun der Ursache nach.

red/dpa/lsw 10.03.2025 - 11:42 Uhr

Trotz angezogener Handbremse ist das Auto eines Mannes in Rheinmünster (Landkreis Rastatt) in den Rhein gerollt. Wie die Polizei mitteilte, war der 44-Jährige am Samstagabend an den Fluss gefahren, um dort mit seinem Hund spazieren zu gehen.