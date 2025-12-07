Zeugen sehen, wie ein Auto über einen Fähranleger fährt und in den Rhein fällt. Die Bergungsmaßnahmen gestalten sich schwierig. Am nächsten Tag gibt es die traurige Gewissheit.
07.12.2025 - 16:47 Uhr
Ein Mann ist im Kreis Karlsruhe mit seinem Auto in den Rhein gefahren und mitsamt dem Fahrzeug untergegangen. Am nächsten Tag bargen die Einsatzkräfte den Wagen nach einer großen Suchaktion nachmittags aus dem Fluss, wie ein Polizeisprecher sagte. Der tote Fahrer saß demnach noch am Steuer, als das Fahrzeug aus dem Wasser geholt wurde.