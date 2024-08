Husten, Schnupfen, Halsschmerzen: Erstaunlich viele Menschen sind in diesem Jahr auch im Sommer krank. Die Zahlen gehen kaum zurück.

dpa 08.08.2024 - 11:19 Uhr

Berlin - In Millionen von Haushalten schniefen und husten die Menschen gerade - und das trotz des Sommers. Die Zahl akuter Atemwegserkrankungen lag Berechnungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge in den vergangenen Wochen so hoch wie nie zuvor zu dieser Jahreszeit. Das bezieht sich auf den Zeitraum seit Beginn des Webportals GrippeWeb im Jahr 2011.