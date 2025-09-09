Rhythmische Sportgymnastik Der einzige Mann im Haus
Der 34-jährige Ivan Cheranev bringt als Ballettmeister im Bundesstützpunkt Schmiden große Bühnenerfahrung und viel Begeisterung für Neues mit.
Aus dem verspiegelten Ballettraum im Bundesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik in Schmiden dringen ungewöhnliche Töne. Ballettmeister Ivan Cheranev spricht in seinem Unterricht nicht Russisch, sondern Englisch. „Mir liegt daran, eine internationale Atmosphäre zu schaffen“, sagt der gebürtige Moskauer, der einige Jahre in der französischsprachigen Schweiz gelebt hat, seit 2010 in Deutschland zuhause ist und seit Beginn dieses Jahres mit den besten deutschen Einzelgymnastinnen arbeitet.