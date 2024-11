In der Schmidener Sporthalle wird am Samstag die deutsche Vereinsmeisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik entschieden. Die Gastgeberinnen vom TSV treten erneut gegen Bayer 04 Leverkusen an.

Eva Herschmann 21.11.2024 - 12:50 Uhr

Die Gymnastinnen aus Schmiden wollen zum dritten Mal die deutsche Vereinsmeisterschaft gewinnen, zum ersten Mal im Finale daheim. Der TSV, siegreich in der Bundesliga Staffel B, tritt am Samstag in der 1-2-3-Sporthalle gegen den Spitzenreiter der Bundesliga Staffel A an, und das ist, wie auch schon im Vorjahr, das Team vom TSV Bayer 04 Leverkusen.