Die sechsmalige Weltmeisterin ist auch beim sportlichen Höhepunkt nicht zu schlagen. Darja Varfolomeev heimst Gold für Deutschland ein.

red/SID 09.08.2024 - 18:23 Uhr

Historischer Triumph: Die sechsmalige Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat bei ihrer olympischen Premiere Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Die 17-Jährige vom TSV Schmiden kam im Mehrkampf-Finale nach den Übungen mit Ball, Reifen, Band und Keulen auf 142,850 Punkte und krönte sich am Freitag in der Pariser La Chapelle Arena zur ersten deutschen Olympiasiegerin.